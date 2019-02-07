Şule Çet davasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Ankara’da, cinsel saldırıya uğrayıp, plazanın 20’nci katından atıldığı iddia edilen üniversite öğrencisi Şule Çet’in yaşamını yitirmesinin ardından plazadaki odada olayın hemen ardından polisin çekerek dava dosyasına giren görüntüler ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Açıklanan Adli Tıp raporunda olayın sebebinin ‘tıbben bilinemediği’ belirtilmişti.

Reklam

Olay hakkında hazırlanan iddianamede iki sanık hakkında ‘cinayet,’ ‘ırza geçme’ ve ‘hürriyeti tahdit’ suçlarından hapis cezası isteniyor.

Lavaboda kan şüphesi

Şule Çet’in ailesinin avukatları, mahkemedeki savunmalarında her iki sanığın da Şule Çet’e cinsel saldırıda bulunduklarını, daha sonra da Çet’in sanık Aksu tarafından plazanın 20’nci katından attığını ileri sürdü.

Reklam

Olaydan sonra da sanıkların büroda temizlik yaptıkları ve delilleri karartıklarını söyleyen avukatlar, soruşturmayı yürüten savcının ofiste yeterince inceleme yapmadığını ileri sürdü.

Olay yerinden polis tarafından çekilen görüntüler de lavaboda gözüken kırmızı lekelerin kan olduğunu iddia eden avukatlar, ilk incelemede savcının buradan örnek almadığını iddia etti.

Görüntüler çelişkili ifadeleri ortaya koydu

Çet’in ailesinin avukatları savunmalarda olaydan sonra ısrarla ofiste temizlik yapıldığını ve içki şişelerinin toplandığını, bardakların da yıkandığını söyledi.

Sanık Çağatay Aksu, bardakları yıkadığını kabul etti; ancak temizliği olaydan önce yaptığını söyledi.

Diğer sanık Berk Akand ise Aksu’nun ifadesinin aksine, uyuduğu sırada bardak yıkama sesi duyduğunu, daha sonra da Aksu’nun kendisini kaldırarak, “Şule gitti, kalk biz de gidiyoruz” dediğini söyledi.

İfadelerde bir başka çelişki ise Aksu’nun yakın arkadaşı ve ofisin sahibi tanık Mustafa A.’ın ifadelerinde ortaya çıktı. Tanık Mustafa A., avukatların soruları üzerine, “Olaydan sonra ofise girdiğimde bardaklar yıkanmış ve mutfak taşının üzerindeki sarı bezin üzerinde duruyorlardı” dedi.

Ancak olayın hemen ardından odada inceleme yapan polisin çekip dava dosyasına giren görüntülerde, sarı bezin üzerinin boş olduğu görüldü.

Çet’in çanta ve giysisi de görüntülerde

Çekilin görüntülerde Şule Çet’in çantası ve montunun da odada olduğu görüldü.

Ayrıca Şule Çet’in düştüğü camın önündeki sehpa ve tavla da görüntülerde yer aldı.

Sanık Çağatay Aksu ifadesinde Çet’i pencereden sarktığı sırada çekmek için uğraştığını; başarılı olamadığını iddia etmişti.

Pencerenin önündeki sehpanın ve tavlanın bozulmadan duran görüntüsü de görüntüde dikkat çekti.



