Şule Çet davasında iki sanığın konuşmasını ‘dudak okuma uzmanı’ inceleyecek

Ankara’da 29 Mayıs 2018’de bir plazanın 20’nci katından atılarak öldürüldüğü öne sürülen Şule Çet’in davasında, tutuklu iki sanığın konuşmasını inceleyecek dudak okuma uzmanı bulundu.

Fotoğraf: DHA

Milliyet’ten Paşa Alyurt’un haberine göre tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ile Berk Akand arasında Şule Çet’in düşmesinden sonra asansör önündeki konuşmasını inceleyecek dudak okuma uzmanı Hacettepe Üniversitesi’nden emekli ve şu anda İstanbul’da bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

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Mahkeme, daha önce TRT ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı’na da yazmış, bu kurumlar bünyelerinde dudak okuma uzmanı bulunmadığını belirtmişti. Sonrasında mahkeme 19 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığı’na bünyelerinde bu konuda uzman kişi bulunup bulunmadığını yazıyla sormuştu. Bakanlıktan gelen cevap yazısında ise, “Araştırmalar sonucu bakanlık bünyesinde görev yapan dudak okuma uzmanının bulunmadığı anlaşılmıştır” denmişti.

Şule Çet’in ailesi ve avukatları ise bakanlığın olumsuz yanıtının ardından bu konuda uzman bir bilirkişi oluşması için mahkemeye başvurulacağını dile getirmişti.