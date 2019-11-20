Şule Çet davasında savcı müebbet istedi

Şule Çet’in ölümüyle ilgili davada, savcı, sanık Çağatay Aksu’nun ‘kasten öldürme’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘alıkoyma‘ suçlarından müebbet, diğer sanık Berk Akand’ın ise aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapsini istedi. Duruşmada Çet’in erkek arkadaşı tanık olarak dinlendi.

Fotoğraf: DHA

Çet, Ankara’da bir plazanın 20’inci katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk Akand çelişkili ifadeler vermiş ve olay yeri incelemenin eksik yapıldığına dair uzman raporları mahkemeye sunulmuştu.

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‘Şule’nin psikolojik durumu iyiydi, ilaç kullanmıyordu’

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, yoğun bir katılımın olduğu duruşmada Şule Çet’in erkek arkadaşı Furkan C. tanık olarak dinlendi.

Furkan C. özetle şunları söyledi: “1,5 yıllık ilişkimiz vardı. Sorunlu bir ilişkimiz olmadı. İş nedeniyle aramızda normal bir soğukluk vardı. Ölümünden 3-5 gün önce benim iş yerime geldi, sonra patronları ile görüşeceğini söyledi. Öldüğü gün telefonla görüştüğünü söyledi. Sabah 11’de beni Şule’nin aynı iş yerinde çalışan arkadaşı arayarak, Şule’nin öldüğünü söyledi. En son yüz yüze 3 veya 4 gün önce görüştüm. Ondan sonra olay gününe kadar konuşmadım. Utanarak söylüyorum. Şule ile cinsel birlikteliğimiz vardı. Tahminin son ilişkimiz olaydan 9-10 gün önce oldu. Psikolojik durumu iyiydi. İlaç kullanmıyordu. Köpeği ile çok mutluydu. Son günlerde herhangi bir sıkıntısı yoktu. Psikolojik rahatsızlıkla hastaneye gittiğine şahit olmadım.”

Kadın Platformu: Erkek adalet değil gerçek adalet istiyoruz

Duruşma öncesi adliye önünde toplanan Ankara Kadın Platformu, Kadın Meclisleri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri ‘Erkek adalet değil gerçek adalet’, ‘Şule Çet için adalet’ yazılı pankart açarak, ‘Boyun eğme, katillerden hesap sor’ sloganları attı.

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Kadın dernekleri adına konuşan Deniz Akıl şunları söyledi: “Şule Çet başta olmak üzere, işlenen tüm kadın cinayetlerinin üzerinin örtülmemesi için buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Ta ki adalet yerini buluna kadar. Kadın cinayetleri durana kadar.”



