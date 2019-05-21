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Şule Çet davasında rapor: İntiharı gösteren bir bulgu yok

Ankara’da bir plazada cinsel saldırıya uğrayıp 20’nci kattan atıldığı öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet’in intihar ettiği yönündeki iddia daha da zayıfladı. Adli tıp raporunda intihar bulgusuna rastlanmadığı belirtilerek “Çet’in boynunda kırık var. Bu, canlıyken saldırıda meydana gelmiş de olabilir” dendi.

Fotoğraf: DHA

Ankara başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın ayrı ayrı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kasten cinayet suçlarından’ cezalandırılması isteniyor. Sanıklar ise Çet’in intihar ettiğini savunuyor.

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BirGün’den Erk Acarer’in haberine göre 15 Mayıs’taki ikinci duruşmanın hemen ardından Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ek mütalaa gönderdi.

Çet’in intihar etmesini gerektirecek ‘yoğun bir ümitsizlik duygusu içinde olmadığı’ belirtilen raporda şu bulgulara yer verildi:

-Ölümünden önceki dönemde, yakın çevresi tarafından farkedilen ciddi intihar planının eşlik ettiği aktif bir depresif tablo içinde olmadığı kanaati oluşmaktadır.

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-Bir kişinin olaydan yaklaşık 1.5 yıl önce aldığı depresyon tanısından yola çıkarak olay anındaki ruhsal durumunu tahmin etmenin tıbben çok mümkün olmadığı bilinmektedir.

-İdrarında tespit edilen ilaç etken maddesi, kişinin intihar ettiğini gösteren somut bir tıbbi kanıt niteliğinde değildir.

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