Şule Çet davasında ceza alan sanıklara istinaf mahkemesinden ret

İstinaf mahkemesi, Ankara’da 23 yaşındaki Şule Çet’in ölümüne ilişkin davada iki sanığa verilen hapis cezalarının bozulması talebini reddetti.

Fotoğraf: DHA

Gazi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet, Mayıs 2018’de bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Çet’in ölümünün ardından, 34 yaşındaki Çağatay Aksu ile 33 yaşındaki Berk Akand’a dava açılmıştı.

Reklam

Mahkeme, Aralık 2019’daki karar duruşmasında Aksu’ya ‘kasten öldürmek’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından müebbet hapis ve 12 yıl altı ay, Akand’a tüm suçlara yardımdan 18 yıl dokuz ay hapis vermişti.