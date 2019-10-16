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Yaramazlara biraz batar!

Şule Çet davasında bilirkişi: Atlamış olma ihtimali yok

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüyle ilgili davada tanık olarak dinlenen Erciyes Üniversitesi’nden adli tıp uzmanı Prof. Dr. Çağlar Özdemir, olay yerinde yapılan incelemeden çıkan sonuçlara göre, Çet’in atlamış olma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Çet, Ankara’da bir plazanın 20’inci katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk Akand çelişkili ifadeler vermiş ve olay yeri incelemenin eksik yapıldığına dair uzman raporları mahkemeye sunulmuştu.

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Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘cinayet’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘hürriyeti tehdit’ suçlarından tutuklu yargılanan sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand dördüncü duruşmada hakim karşısına çıktı. 

Olay yeri canlandırma tekniği

Duruşmada ifade veren bilirkişi Özdemir olay yerinde yaptıkları incelemede canlandırma tekniği uyguladıklarını belirtti.

Özdemir şunları söyledi: “Elde ettiğimiz tüm verileri değerlendirdik. Olay yeri canlandırma ve animasyonlar ilk kez benim yaptığım bir uygulama. Düşmenin olduğu iddia edilen odada çeşitli ölçümler yaptık. Sanık Çağatay Aksu’nun anlatımlarına göre odanın mesafesi ve cam ve sehpa arasındaki mesafeyi değerlendirdiğimizde, camdan sarkan birini tutmasının zaman açısından mümkün olmadığını, yardım ettiğini kabul etsek bile sehpa ile cam arasına sığmayacağını tespit ettik. Uyguladığımız yöntemle odanın orijinal hale getirilmesini sağladık. Bu şartlarda Şule Çet’in iddia edildiği gibi intihar etse bile, sehpa üzerine basması gerekiyordu. Ancak, sehpa üzerinde herhangi bir iz tespit edilemedi.”

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‘Mümkün değil’

Çet’in düştükten sonra binaya uzaklığının 4.5 metre olduğunu söyleyen Özdemir şu ifadelerle devam etti: “Bu, serbest düşüş yapan biri için mümkün değil. Yere düşme pozisyonu, başı önde sırtı binaya doğru. Beyin parçalanmış ve her tarafa doğru savrulmuş. Kafası önce, vücudu sonra düşmüş. Sağ ayakkabısı beyin dokularının bile ilerisinde. Bu ayakkabının sonradan atıldığını gösteriyor. Düştüğünde ayakkabı ayağında değilmiş. Sol ayakkabısı vücudunun altında. Bu da ayakkabının önce düştüğünü gösteriyor. Üzerinde dar bir kot ve kazak var. Kazak sütyenine kadar katlanmış durumdaydı. Düştükten sonra dar elbisenin yarıya kadar katlanması mümkün değil. Bu bize Çet’in atılmadan önce yarı çıplak olduğunu gösteriyor. Raporda, cinsel saldırı izlerinden de bahsetmiştik”

Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘cinayet’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘hürriyeti tehdit’ suçlarından tutuklu yargılanan sanıklar Çağatay Aksu ile Berk Akand’ın tutuklu yargılanmasına devam edilmesi kararına varıldı.

Duruşmaya Şule Çetin babası İsmail Çet, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar ile çeşitli kadın örgütü temsilcileri katıldı.

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