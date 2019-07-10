Şule Çet davası: Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Şule Çet’in ölümü ile ilgili davanın üçüncü celsesi sonunda mahkeme heyeti, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Ayrıntılar geliyor…
Yaramazlara biraz batar!
Şule Çet’in ölümü ile ilgili davanın üçüncü celsesi sonunda mahkeme heyeti, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Ayrıntılar geliyor…
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul’un Pendik ilçesinde içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırıyla ilgili, “Kimse kendisini yetkili merciler yerine koymasın” dedi.
Ankara’da 10 Ekim katliamında hayatını kaybedenlerden Güney Doğan’ın babası Mustafa Doğan’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten 10 ay hapis cezası verildi.
Meclis başkanlığına dün sunulan torba teklifte yer alan Merkez Bankası’nın (MB) karşılık politikasına ilişkin düzenlemeye göre bankaların ve MB tarafından uygun görülecek diğer mali kuruluşların bilanço içi veya dışı kalemlerindeki değişikliklerin zorunlu karşılığa tabi tutulması mümkün hale getirilecek.
Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova’daki Kleopatra Koyu’nun yıllık 505 bin lira kira bedeliyle 29 yıllığına kiraya verildiği ihale, Antalya 3’üncü İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.
Meclis’te, AKP, MHP ve CHP’li milletvekilleri arasında yaşanan ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ tartışması, gerginliğe dönüştü, bazı MHP’liler CHP’li Özgür Özel’in üzerine yürüdü. Gerginlik üzerine birleşime ara verildi.