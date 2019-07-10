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Yaramazlara biraz batar!

Şule Çet davası: Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Şule Çet’in ölümü ile ilgili davanın üçüncü celsesi sonunda mahkeme heyeti, sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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Merkez Bankası’ndan kredi vermeyen bankalara ek yük

Meclis başkanlığına dün sunulan torba teklifte yer alan Merkez Bankası’nın (MB) karşılık politikasına ilişkin düzenlemeye göre bankaların ve MB tarafından uygun görülecek diğer mali kuruluşların bilanço içi veya dışı kalemlerindeki değişikliklerin zorunlu karşılığa tabi tutulması mümkün hale getirilecek.

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