Şule Çet davası: Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Meclis başkanlığına dün sunulan torba teklifte yer alan Merkez Bankası’nın (MB) karşılık politikasına ilişkin düzenlemeye göre bankaların ve MB tarafından uygun görülecek diğer mali kuruluşların bilanço içi veya dışı kalemlerindeki değişikliklerin zorunlu karşılığa tabi tutulması mümkün hale getirilecek.