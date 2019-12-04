Şule Çet davası: Aksu müebbet ve 12.5 yıl, Akand 18 yıl cezaya çarptırıldı

Ankara’da bir plazadan düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Şule Çet davasında bugün karar açıklandı.

Mahkeme, sanıklardan Çağatay Aksu’ya ‘kasten öldürmek’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından müebbet hapis ve 12 yıl altı ay ceza verdi. Diğer sanık Berk Akand ise tüm suçlara yardımdan 18 yıl dokuz ay hapse çarptırıldı.

Reklam

Duruşma öncesi Ankara adliyesinin önünde basın açıklaması yapıldı. (Fotoğraf: DHA)

Gazi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet, Mayıs 2018’de bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Çet’in ölümünün ardından, 34 yaşındaki Çağatay Aksu ile 33 yaşındaki Berk Akand’a dava açılmıştı. Mütalaada Aksu’ya ‘kasten öldürme’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘alıkoyma’dan müebbet, Akand’a suça yardımdan 20 yıla kadar hapsini istenmişti.

BBC Türkçe muhabiri Fundanur Öztürk’ün Twitter hesabından aktardığına göre sanık Çağatay Aksu, halk ve sosyal medya baskısı yüzünden tutuklanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Aksu, savunmasında şu ifadeleri kullandı: “Yalan haberlerle halk galeyana getirildi. Buna rağmen hala ben tecavüz ve öldürmekten yargılanıyorum. Bu kadar delilsiz bir cinayet ve tecavüz gördünüz mü? ‘Delil varsa beni asın’ demiştim. Eğer delil bulabiliyorsanız, asın. Baktılar dosyalarda delil yok, avukatlar ‘Şule iyiydi’ diyen psikoloji raporu aldırlar. Medya ve sosyal medya bu işle çok uğraştı.”

Reklam

‘Kendile bile yardım etmedim’

Twitter’daki ‘Şule Çet Davası’ isimli hesabın aktardığına göre sanık Berk Akand, “Hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey bilmiyorum. Çağatay’ı bırakın, kendime bile yardım etmedim bu davada. Eğer yardım ettiysem kafama sıkmış olurdum” ifadelerini kullandı.

Çağatay Aksu ise “Neden tutuklandığımı ve neden yargılandığımı bilmiyorum. Sinir krizleri geçiriyorum. Şule’ye dokunmadım” derken, polislerin kendisinin cinayet bürodaki ters sorgu sırasında üç saat dövdüğünü öne sürdü.

‘Spermim bulunmadı’

Aksu şöyle devam etti: “Şule’ye tecavüz etmedim. Cinsel ilişkiye girmedim. Neden tutuklandığımı ve neden yargılandığımı bilmiyorum. Sinir krizleri geçiriyorum. Şule’ye dokunmadım. Şule’nin neden intihar ettiğini bilmiyorum. Cinsel ilişkide PSA’nın bir kriter olmadığı, uzun yıllar vücutta kaldığı, zaten kadınların vücudunda bulunan bir hormon olduğu bilirkişi raporlarında yazıyor. ‘Tecavüz değil belki ilişki olabilir’ dediler ama benim spermim bulunmadı.”

Avukat beraat istedi

Sanık avukatı da şu savunmayı yaptı: “Şule zorla tutuluyorsa, defalarca çıkış kapısından geçmiş. Neden gitmedi? Olay yerinde darp yok. Tecavüz yok. DNA yok. Hiçbir şey yok. Ortada delil yok. Maktül Şule boyuna göre yapılı. Hiç direnmemiş. Çağatay’a ait bir tane DNA yok. Şule’nin elindeki saç intihar ettiğini gösteriyor. Şule tecavüze karşı mücadele etmemiş. Öldürülmeye karşı mücadele etmemiş. Çağatay’ın suç işlediğine inanmıyorum. Çağatay’ın suç işlemediğinden dolayı beraatini ve tahliyesini talep ediyorum. Berk’in olaydan haberi yok. Sosyal medya yüzünden bu dava buraya geldi. Berk’in suçlu olması kamuoyu baskısından dolayı.”

Sanık avukatı, #SuleCetİcinAdalet etiketini şikayet etti. — Şule Çet Davası (@sulecetdavasi) December 4, 2019

Avukat, hakime hitaben “Kamuoyu baskının etkisi altında kalmadan karar vermenizi istiyorum. Gece yatarken başınızı yastığa rahat koyun. Vicdanınıza bırakıyorum” dedi.