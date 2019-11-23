Şule Çet davası: Sanıklar intihar süsü verme planı yapmış

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüyle ilgili davada tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ile Berk Akand’ın Çet’in ölümüne ilişkin ‘intihar süsü’ verme planı yaptıkları ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Aksu’nun cezaevinden Akand’a yazdığı mektupta Şule Çet’in adıyla “Elveda, kendinize iyi bakın” diye mesaj görüntüsü yaratmasınını ve bunun dava dosyasına konmasını istedi.

Reklam

Aksu mektupta şöyle yazdı: “Bilişim suçları olayı çok aklıma yatmadı. İspatlayamadığı her delil, bizim lehimize oluyor. Aklıma ne geldi. Bir screenshot’la (….) yaptılar bizi. Bir tane yazışma resmi oğlum ya bizi buraya sokan. Baska bir şey yok. Bir tane sol üstte resim, rehber kaydına Şule yazıcan sonra yazacan ‘Elveda, kendinize iyi bakın’ filan yazacan o kadar. Ekran resmini basacan dosyaya. Kızın yaptığı da bu zaten. Nasıl olsa Şule’nin telefonu açılmıyor”

Çet ailesinin avukatı Onur Tatar ‘intihar süsü’ verilmeye çalışıldığını belirterek, mektubu şöyle değerlendirdi: “Esasen, işlenen cinayeti kamufle etme amacıyla düşünülen bu davranış, sanıklar arasında plalanmış, Şule’nin polisçe ilk etapta telefonunun açılmadığı bilgisi sanıklara bu yönden cesaret vermiştir. Sanıklar, baştan itibaren, dosyadaki gelişmelerden, toplanan veya toplanamayan delillerden haberdardır. Sanık Berk de baştan itibaren hadisenin ne olduğunu bilmekte, iştirak ettiği cinayet eylemini gizlemeye çalışmaktadır.”

40-60 sayfa mektup

Avukat Tatar, Akand’ın avukatının, mahkemeye toplam 40-60 sayfa arasında, 20 adet mektup ulaştırdığını belirtti. Tatar, bu kadar mektubun başkasının yardımı olmaksızın değiş tokuş edilmesinin mümkün olmadığını savunarak, cezaevi idaresini yeterince özenli olmamakla suçladı.

Reklam

Müebbet istendi

Çet’in ölümüyle ilgili davada, savcı, sanık Çağatay Aksu’nun ‘kasten öldürme’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘alıkoyma‘ suçlarından müebbet, diğer sanık Berk Akand’ın ise aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapsini istedi.