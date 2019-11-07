Şule Çet davası: Sanığın telefonuna ölüm bildirim listesi gelmiş

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüyle ilgili davada tutuklu sanık Berk Akand’ın telefon kayıtlarının silinmiş olabileceği ortaya çıktı. Akand’ın telefonuna resmi birimlere dahi kısmen verilen ölüm bildirim listesinin geldiği de belirtildi.

Çet, Ankara’da bir plazanın 20’inci katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk Akand çelişkili ifadeler vermiş ve olay yeri incelemenin eksik yapıldığına dair uzman raporları mahkemeye sunulmuştu.

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İki sanık Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘cinayet’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘hürriyeti tehdit’ suçlarından tutuklu yargılanıyor.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Akand’ın telefonuna ait bilirkişi raporu dosyaya girdi.

Rapora göre, telefonda olayın yaşandığı Yelken Plaza ile ilgili herhangi bir resim ve video dosyasına ulaşılamadığı kaydedildi.

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Raporun sonuç kısmında şöyle dendi: “Mobil cihazların inceleme işlemlerinde 28 Mayıs 2018-30 Mayıs 2018 tarihleri arasında kovuşturma konusu ile ilgili SMS, arama/aranma kayıtları, WhatsApp sohbet ve aranma içeriklerinin bulunmaması, bu tarih aralığının mobil cihazlardan silindiği veya belirtilen tarih aralığında farklı bir mobil cihazın kullanımından kaynaklanabileceği değerlendirilmiştir.”

Çet ailesinin avukatı Onur Tatar ise sanık Akand’ın mahkemeye farklı bir marka telefon teslim ettiğini öne sürdü.

Avukat Tatar, Akand’ın telefonuna 29 Mayıs 2018 akşamında bir arkadaşı tarafından ölüm bildirim listesinin geldiği de belirtti. Tatar, bunun Ankara ilinde o tarihte kimlerin neden öldüğüne ilişkin bir liste olduğunu ve savcıların ve Adli Tıp görevlilerinin dahi ölenlerin tümüne ulaşamadığını kaydetti. Avukat, sanığın bu şekilde Şule Çet’in ölümünün Emniyet’e nasıl yansıdığını öğrenmeye çalıştığını söyledi.