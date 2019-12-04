Şule Çet davası sanığı: Bu kadar delilsiz bir cinayet ve tecavüz gördünüz mü?

Ankara’da bir plazadan düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Şule Çet davasında iki sanık bugün son savunmaları için mahkemede.

Duruşma öncesi Ankara adliyesinin önünde basın açıklaması yapıldı. (Fotoğraf: DHA)

Gazi Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Şule Çet, Mayıs 2018’de bir plazanın 20’nci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Çet’in ölümünün ardından, 34 yaşındaki Çağatay Aksu ile 33 yaşındaki Berk Akand’a dava açılmıştı. Mütalaada Aksu’ya ‘kasten öldürme’, ‘cinsel saldırı’ ve ‘alıkoyma’dan müebbet, Akand’a suça yardımdan 20 yıla kadar hapsini istenmişti.

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BBC Türkçe muhabiri Fundanur Öztürk’ün Twitter hesabından aktardığına göre sanık Çağatay Aksu, halk ve sosyal medya baskısı yüzünden tutuklanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Aksu, savunmasında şu ifadeleri kullandı: “Yalan haberlerle halk galeyana getirildi. Buna rağmen hala ben tecavüz ve öldürmekten yargılanıyorum. Bu kadar delilsiz bir cinayet ve tecavüz gördünüz mü? ‘Delil varsa beni asın’ demiştim. Eğer delil bulabiliyorsanız, asın. Baktılar dosyalarda delil yok, avukatlar ‘Şule iyiydi’ diyen psikoloji raporu aldırlar. Medya ve sosyal medya bu işle çok uğraştı.”

Duruşma devam ediyor.