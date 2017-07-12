Sular da kurudu: Düden Şelalesi’nin suyu tarım alanları ve HES nedeniyle kesildi

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Antalya’nın Kepez ilçesindeki doğa harikalarından Düden Şelalesi’nun suyu, tarım alanlarındaki sulama ve Hidroelektrik Santral (HES) nedeniyle kesildi.

Kırkgöz ve Pınarbaşı olmak üzere iki büyük kaynağın sularıyla oluşan ve her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Antalya’nın dünyaca ünlü doğa harikalarından Düden Şelalesi’ne yaklaşık bir haftadır su verilmiyor.

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Bu yıl yağış azlığının da olumsuz etkilediği su kaynaklarının bulunduğu Döşemealtı’ndaki tarım arazilerinin sulanması nedeniyle suyu kesilen Düden Şelalesi’nin içindeki su kaynağının oluşturduğu nehir ise akışına devam ediyor.

Şelalenin girişine “Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi’nde su akışı yoktur” yazısı asıldı.

Şelaleye gelen suyun Devlet Su İşleri (DSİ)tarafından kesilmesi, Lara’da falezlerden denize dökülen Düden Şelalesi’ni etkiledi. Sadece nehir suyuyla beslenebilen bu şelalede ise, Yukarı Düden’deki su kesintisi nedeniyle yüzde 50’ye yakın oranda su kaybı oluştu.

Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait olan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ANSET şirketi tarafından işletilen Düden Şelalesi’nde yaşanan su sıkıntısı, şelale içindeki su kaynağından pompalarla uygulanacak devirdaim sistemiyle çözülmeye çalışılıyor.

ANSET Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, şelaleyi besleyen Kırkgöz su kaynağındaki suyun Döşemealtı ve Kömürcüler sulama kooperatifleri, bölgedeki tarım arazileriyle elektrik santraline çekildiği ve bu yüzden şelaleye verilemediğini söyledi.

Şelaledeki su sorununu çözmeye yönelik pompa sistemi uygulanacağını anlatan Doğanoğlu, “ASAT şimdi orada su pompaları oluşturacak. Çünkü Düden Şelalesi içindeki çayın olduğu alanda da bir su kaynağı var. Biz de o kaynaktan suyu alıp pompalarla devirdaim şeklinde şelaleden suyu tekrar akıtacağız. Ama ne zamanki DSİ kapakları açıp bize suyu verir o zaman Düden Şelalesi’nde yine eski gibi su akacak. Yaklaşık 10 gündür üzerinde çalışma yapılıyor, yeniden elektrik abonesi olduk, satın almalar tamamlandı, bu pompalar yapılıp kendi suyunu Düden Şelalesi kendi içinde çözmeye çalışacak. Ta ki DSİ Düden Şelalesi’ne suyu salıncaya kadar” dedi.