Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sular çekilince antik kentin kalıntıları ortaya çıktı

Balıkesir’deki Ören sahilinde deniz çekilince 2 bin 500 yıllık antik limanın kalıntıları su yüzeyine çıktı.

Fotoğraf: DHA

Burhaniye ilçesinin 2 kilometre batısındaki Karataş mevkiinde, tepelerden başlayarak geniş bir alana yayılan Adramytetion Antik Kenti bulunuyor.

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Antik kentin liman kalıntıları, gel-git sonrası denizin yaklaşık 2 metre çekilmesiyle ortaya çıktı.

Sahilde yürüyüş yapan emekli astsubay Timur Yılmaz, “Ben yıllardır buralarda yürürüm. Sahili seyrederim. İlk defa denizin bu kadar çekildiğini gördüm. 2 bin 500 yıllık tarihi Adramytetion Limanı göründü” dedi.

İnşaat ustası Kemal İşi ise “Yıllardır sahilde yürürüm. Suyun bu kadar çekilmesini ilk defa gördüm. Antik liman göründü” ifadelerini kullandı.

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