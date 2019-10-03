Sulama kanalına düşen kurdu kurtardılar

Denizli’nin Çameli ilçesinde, boş sulama havuzuna düşen kurt, Milli Parklar Doğal Yaşamı Koruma Müdürlüğü görevlilerinin de verdiği destekle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fotoğraflar: DHA

Akpınar Mahallesi’nde boş sulama havuzuna düşen bir kurt olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine kurtarma çalışmasına katılan Milli Parklar Doğal Yaşamı Koruma Müdürlüğü ekipleri, iğneyle vahşi hayvanı sakinleştirdi. Yaklaşık iki buçuk metre derinliğindeki havuzda mahsur kalan kurt, itfaiye ekiplerinin kullandığı yakalama aparatıyla yukarı çıkarıldı. Yarım saate yakın süren çalışmanın ardından kurtarılan kurt, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.