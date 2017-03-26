Şükür’ün ihracına karşı çıktığı için ‘kripto FETÖ’cü’ ilan edilen Çetinçalı: Cemaatten her zaman nefret ettim

DHA muhabiri ve Galatasaray kongre üyesi Kadir Çetinçalı, Galatasaray’ın eski futbolcularından Hakan Şükür’ün kulüpten ihracına karşı çıktığı konuşması nedeniyle iktidara yakın isimler tarafından ‘kripto FETÖ’cü’ ilan edildi.

‘Her zaman nefret ettim’

Kendisine yönelik bu suçlamaya Twitter hesabından paylaştığı mesajla yanıt veren Çetinçalı, “Ben her zaman Fetö ve Cemaatinden nefret ettim sözüm budur net” diye yazdı.

Ben her zaman Fetö ve Cemaatinden nefret ettim sözüm budur net. — Kadir Çetinçalı (@kadircetincali) 25 Mart 2017

Çetinçalı ne demişti?

Mali genel kurulda ihraçlarla ilgili oylama öncesinde yaptığı konuşmada, sarı-kırmızılı kulübü ‘FETÖ’ ile ilişkilendiren yorumlara karşı çıkan Çetinçalı, şunları söylemişti: “Kimse 20’li yaşlarının başında iki üç futbolcusu bir cemaate takıldı gitti diye Galatasaray’ı suçlayamaz, yönlendiremez. Galatasaraylılar olarak biz bunu üzerimize alamayız. 15 yıldır bu ülkeyi yönetenler, her türlü hatalarını bir şekilde affettirdiler, yanıldılar, şaşırdılar. Onların yanılma hakkı var da bizim Torinolu Şaban’ımızın niye olmasın? Bu tarihi lekeye izin vermeyelim.”