Şükür’ün ’emekli maaşı’nı soran CHP’li vekile yanıt: Eski üyelerin haklarına sahip

Meclis’e eski milletvekili Hakan Şükür’ün emekli milletvekili maaşı alıp almadığını soran CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel’e “Yasama organı eski üyelerine tanınan haklara sahiptir” yanıtı geldi.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından bir gün önce AKP’den istifa eden Şükür, bağımsız olarak girdiği 7 Haziran 2015’teki genel seçimde Meclis’e girememişti.

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Hakkında yakalama kararı bulunan Şükür, ABD’ye taşınmıştı.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre Yüksel’e gelen yanıtta Hakan Şükür’ün emeklilik için gerekli yaş haddi ve prim gün sayısı koşullarını henüz yerine getirmediği için aylık almaya hak kazanamadığı belirtildi.

‘Yaş ve hizmet süresini doldurmadı’

Ancak eski milletvekillerine sağlanan diğer haklara onun da sahip olduğu ifade edildi.

TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı’ndan gelen yanıt yazısında şu ifadeler yer aldı: “Hakan Şükür, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul ilinden milletvekili seçilmiş olup milletvekilliği 07 Haziran 2015 tarihinde sona ermiştir. Adı geçen Yasama Organı eski üyelerine tanınan haklara sahiptir. Yapılan incelemede adı geçenin emekli olabilmesi için gerekli kanuni yaş ve hizmet süresini doldurmadığı anlaşıldığından emekli aylığı bağlanmamıştır.”

‘Yadırgıyorum’

Yanıtın ‘hukuken doğru’ olduğunu söyleyen CHP’li vekil Yüksel, “Çünkü Hakan Şükür’ün milletvekili seçilme yeterliliğini engelleyecek herhangi bir mahkeme kararı yok. Dolayısıyla herkes için geçerli olan koşulları yerine getirdiğinde emekli milletvekili maaşı alacak. Amma velakin KHK ile ülkeyi demirpençe gibi sıkan, OHAL şartları altında her konuda bir KHK çıkararak istediği yasayı değiştiren bir hükümetin, FETÖ’cülüğüyle meşhur ve matuf olan Hakan Şükür ile ilgili herhangi bir düzenleyici işlem yapmamalarını yadırgıyorum” diye konuştu.