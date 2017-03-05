Şükrü Saracoğlu’nda Aziz Yıldırım’ı istifaya çağıran taraftarlara tehdit: Bir daha bağıranın…

Fenerbahçe’nin Osmanlıspor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada yönetimi istifaya çağıran bir grup taraftar tehdit edildi.
Fenerbahçe kongre üyesi Kerim Bayseç’in Twitter hesabından, “Bu adamları stada sokup taraftara saldırttınız ya sizi Allah’a havale ediyoruz” mesajıyla paylaştığı videoda şapkalı bir şahıs yönetimi protesto edenlere “Sizin lideriniz kim, emri kimden aldınız?” diye soruyor.
Taraftarlardan, “Bir liderimiz yok” yanıtını alan şahıs, “Bir daha ‘yönetim istifa’ diye bağıranın a…. s…” diyor.