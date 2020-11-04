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Yaramazlara biraz batar!

Şükrü Aslan: Yasallaşmış görünseler de bütün kusurlu binalar orta yerde duruyor

Özetle kamu ya da vatandaş ama herkes son yılların moda deyimi kazan kazan ilkesiyle bu barıştan ‘kazançlı’ çıkmış görünmektedir. İmar Barışının aziz millet tarafından güle oynaya karşılık bulmasının nedeni de herhalde budur.

Peki bu savaşın kaybedeni yok mudur? Vardır elbette. Yasallaşmış görünseler de şehirleri tehdit eden bütün kusurlu binalar orta yerde duruyor. Dahası şehirlerin nefes alınabilecek dokusunu yokeden beton mahaller ortada duruyor. Bu manzarada bir şey değişmediğine göre bu barışın da savaşın da kaybedeni şehirler, ülke ve toplumdur. Bunu bize en çıplak haliyle gösteren olgu da depremler başta olmak üzere doğal afetlerdir. Giresun’daki sel felaketinin de Elazığ, Malatya ve şimdi İzmir depreminin de gösterdiği gerçek budur.

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Şükrü Aslan’ın yazısı

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