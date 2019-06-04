Şükran Soner: YSK’nın son itirazlara ilişkin kararı bayram sonrasına kaldı

Öngöreceğiniz üzere, YSK’nin bayrama girerken gündemimize düşen yeni kararı yüzde doksan beş üstü Saray güdümlü medyada öylesine verildi. Elbette kararın haber olarak yer alması ile birlikte, Saray, AKP, Cumhur İttifakı’ndan gelen hızlı yanıtı ile birlikte… YSK’nin bayrama girereken gündemimize düşen bu son kararına yönelik, hemen YSK’ye ve son kararına itiraz yapıldığını bildiren haberlerin eşliğinde. YSK’nin bu itirazlara yanıt içeriğinde vereceği yeni çelişkili kararlar halkaları böylece bayram sonrasına kalmış oluyor.

Sahi 10 Haziran günü sonlanacak 9 günlük bayram tatili sonrası, YSK kaç gün içinde toplanır, itiraz kararına dönük yeni kararlar verir ya da vermez, bilemeyiz… Önümüzde değişmeyecek tek gerçeklik mazbatası elinden alınmış, seçilmiş İstanbul Belediye Başkanı, 23 Haziran seçimine Millet Cephesi’nin adayı olarak katılacak İmamoğlu ile Cumhur Cephesi, Saray’ın adayı arasındaki yarışta, yenilenmekte olan seçimler süreci boyunca da katlanan hakhukuk, insan hakları, demokrasinin gaspları karşısındaki son kararı sandığa gelip oy kullanacak seçmenler verecek?

Reklam

Şükran Soner’in yazısı