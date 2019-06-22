Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şükran Soner: Seçim taktiklerinde U dönüşler işe yaramayınca, Saray son hafta sahaya indi

Yasadışı kamu gücü, kaynaklarının sınır tanımazlığında, seçim taktiklerinde U dönüşler de işe yaramayınca, son hafta Saray’ın sahaya inme ataklarında, tehdit, şantaj, yalan ve komplolarda patlama yaşandı. Her koşulda sonuna kadar savunma yapmakla yükümlü yandaş araştırma şirketleri, medya temsilcileri, günler, bazen saatler sonrası çıktıkları canlı yayınlarda tersine tezleri savunmak zorunda kalıyor, saçmalamadan polemik yapabilmeleri zorlaşırken, giderek daha çarpıcı çelişkilerle kendilerini aralarında tartışır konumlarda buluyorlar.

İstanbul Belediye Başkanlığı’nın İmamoğlu’na verilmeyeceği tehditlerinin gerekçelendirilmelerindeki trajikomik, çelişkili boyutların, hedef alınmış oy alınması istenen seçmenlerde de beklentilerin tersine sonuçlara, kafa karmaşasına yol açacağı itirafları da giderek daha sık yandaşlar ağızlarından seslendirilmiş oluyor. 

Reklam

Hal böyleyken seçime katılma sorumluluğu, herkesin ötesinde çaba, duyarlılık içinde görev yapma sorumluluğu kaçınılmaz değerde. Galiba en çok da, siyasal kimlikleriyle ortak değerlerde buluşamayacak azınlık seçmenlerin haklarının, güvenliklerinin, mağdur olmamalarının kollanmasının daha da çok anlam kazandığı koşullar içindeyiz. Çok fantezi bir örnekle, Cumhur İttifakı adına baskı altında tutulacak seçmenlerin, sandık başında kendi vicdanları ile baş başa kalabilmeleri, özgür olabilmelerinin sağlanması, en çok bunun değerinin bilincinde olanların sorumluluğunda.

Şükran Soner’in yazısı

SON HABERLER

Mega projelerde geçiş 2019’da yarıya indi: En az 3 milyar lira fark ödeyeceğiz

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nden yılın ilk dört ayında geçen araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azalırken, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, işletici firmalarla yapılan sözleşmelerde verilen geçiş taahhütleri gereği, Hazine’nin 2019 yılı için en az 3 milyar 100 milyon fark ödemesi yapacağını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...