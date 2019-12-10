Şükran Soner: ‘Kadının katiline’ kelepçe takmayan devlet, ‘Kadınlar öldürülmesin’ diyen kadınlara ters kelepçe taktı

“Kadının katiline” kelepçe takmayan Devlet, “Kadınlar öldürülmesin” diyen kadınlara İstanbul’da ters kelepçe taktı..gerçeğinin saptanmasını, dün kamera karşısına çıkan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav’ın açıklamasından aldım.

Şiili feminist örgüt “Las Tesis”in öncülük yaptığı, dünya çapında kadınların, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti protesto etmek amacı ile yaygınlaştırdıkları eylemler kapsamında, önceki gün İstanbul Kadıköy’de de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu çatısı altında bir toplantı düzenlenmişti.

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Hızını alamayan Devlet adına görevlendirilmiş polisler, protesto eylemini zor kullanarak dağıttılar. Şarkı sözlerinin suç oluşturduğu gerekçesi ile de, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu genel temsilcisinin de içinde olduğu 7 kişiyi ters kepçe takarak gözaltına aldılar.

Şükran Soner’in yazısı