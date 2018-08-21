Şükran Soner: Hayvan haklarına yönelik insanlık suçunu işleme vahşetinden arınmayı başaramadık

Hâlâ ülkemiz, İslam dünyasının çoğunluğunun yüz yüze kaldığımız gerçekleri içinde, Müslümanlığın kutsal inançları kapsamında yeri, anlamı olan kurban kesme gereğini yerine getirmede, hayvan haklarına yönelik bir dizi insanlık suçunu işleme vahşetinden arınmayı başaramadık. Göreceli duyarlı olma çabalarının, önlemlerinin alındığı ülkemizde, kurban edilecek hayvanlara işkence niteliğinde eylemlerin haberleri günlerdir medyamızın gündeminde. Bugün çocuklarımız için görüntüleri de çok sakıncalı, kanlı, vahşet sahnelerini en aza indirebilmek üzere, acemi kasaplardan uzak durulması, kaçak kesim yapılmaması, kurban kesmenin insancıl, ibadetten, gerçek, kutsal yardımlaşma amacından uzaklaştırılmaması için, olmazsa olmaz bir dizi önlemler zincirinin bilgilendirme amaçlı yayınları, ana haberlerde.

Şükran Soner ‘in yazısı