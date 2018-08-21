Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şükran Soner: Hayvan haklarına yönelik insanlık suçunu işleme vahşetinden arınmayı başaramadık

 

Hâlâ ülkemiz, İslam dünyasının çoğunluğunun yüz yüze kaldığımız gerçekleri içinde, Müslümanlığın kutsal inançları kapsamında yeri, anlamı olan kurban kesme gereğini yerine getirmede, hayvan haklarına yönelik bir dizi insanlık suçunu işleme vahşetinden arınmayı başaramadık. Göreceli duyarlı olma çabalarının, önlemlerinin alındığı ülkemizde, kurban edilecek hayvanlara işkence niteliğinde eylemlerin haberleri günlerdir medyamızın gündeminde. Bugün çocuklarımız için görüntüleri de çok sakıncalı, kanlı, vahşet sahnelerini en aza indirebilmek üzere, acemi kasaplardan uzak durulması, kaçak kesim yapılmaması, kurban kesmenin insancıl, ibadetten, gerçek, kutsal yardımlaşma amacından uzaklaştırılmaması için, olmazsa olmaz bir dizi önlemler zincirinin bilgilendirme amaçlı yayınları, ana haberlerde.

Şükran Soner ‘in yazısı

Reklam

SON HABERLER

İzmir’de sokağa bomba: Polis teröre karşı alarma geçti ‘kız meselesi’ çıktı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde sokağa el yapımı ses bombası atarak çevrede endişeye yol açan üç genç polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada olayın siyasi yönünün bulunmadığı ortaya çıktı. Olay gece saat 23.30 sıralarında Sevgi Mahallesi 84 Sokak’ta meydana geldi. B.C.G., U.K. ve R.S. hafif ticari araçla geldikleri polis lojmanları yakınında sokağa el yapımı patlayıcı (EYP) atarak […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...