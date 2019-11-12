Şükran Soner: Amerika’nın ters tepen projesi ‘Kemalizm’in değerlerini yüceltti

İstanbul’un Fatih ilçesinde ölü bulunan, ‘siyanürden öldüklerinden şüphelenilen’ dört kardeşin cenazelerini, aile dostu Serpil Alkan Adli Tıp Kurumu’ndan aldı. Gasilhanedeki işlemlerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri görev yaptı. İşlemlerin ardından dört kardeş için cenaze töreni düzenlendi.