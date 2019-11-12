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Yaramazlara biraz batar!

Şükran Soner: Amerika’nın ters tepen projesi ‘Kemalizm’in değerlerini yüceltti

Amerika’nın ters tepen projesi ‘Kemalizm’in değerlerini yüceltti. Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde halkın liderine koşusu, dünyada böyle sevilen başka bir liderin görülmedini gösterdi.

Birinci, İkinci Dünya savaşları, iki kutuplu dünya düzeninin soğuk savaşları sonrasında, Amerika odaklı tek kutuplu dünya düzeni düşleri içinde, bilimsel teknolojik devrimlerin dünya ölçeğinde toplumsal ilişkileri, çelişkileri hızlandırması ile doğru orantılı, medya güdüleme gücündeki patlama odaklı gelişmelerde, bizim ülkemize dönük olup biteni kavramada sınıfta kaldığımızı yadsıyacak halimiz yok.

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Fatih’te ölen dört kardeşin cenazesi kaldırıldı

İstanbul’un Fatih ilçesinde ölü bulunan, ‘siyanürden öldüklerinden şüphelenilen’ dört kardeşin cenazelerini, aile dostu Serpil Alkan Adli Tıp Kurumu’ndan aldı. Gasilhanedeki işlemlerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri görev yaptı. İşlemlerin ardından dört kardeş için cenaze töreni düzenlendi.

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