Şükran Soner: ABD’nin demokrasi sınavı bütün dünyada yaşanacak

Dünya çapında otoriterleşme, diktatoryal sapmalarla emperyal güç odaklarının sınırlarını kapatarak sınırları içinde de uçurum farklar yaratarak güçlerini, iktidarlarını koruyabilecekleri koşullar bile zorlanıyor.

Hani gelişmiş ülkelerde gelişmiş demokrasiler, insan hakları gündemdeydi? Amerika’da Avrupa’da sosyalist enternasyonel ile liberal enternasyonal ilkelerin geçerli olabileceği bir yarıştan söz ediliyordu. Amerika’da hep yamuk yaşanmıştı, liberali üzerinden esnekliklerle yarışılıyordu. İkisinde de sosyalisti unutuldu, liberaline bile ihanet edildi.

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Amerika’nın demokrasi sınavı, bulaşıcı, farklı tonlarda bütün dünyada dalgalar olarak yaşanacak..

Şükran Soner’in yazısı