Suikastçı annesinden helallik istemiş: İçine kapanık, sessiz sakin bir çocuktu

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un katili Mevlüt Mert Altınbaş’ın anesi Hamidiye Altıntaş, “Benim çocuğum içine kapanık sessiz ve sakin bir çocuktu” derken babası Esrafil Altıntaş da, “Polis olduktan sonra ibadetlerine daha düşkün olmaya, içine kapanmaya ve sessizleşmeye başladı” dedi.

Mevlüt Mert, suikast günü annesiyle konuşup ‘helallik’ istemiş, babasıyla da görüşmüş.

Aydın’ın Söke ilçesinde yaşayan Esrafil ve Hamidiye Altınbaş, kızları ve bazı akrabaları suikastın işlendiği pazartesi gününün gecesi gözaltına alınmış, bugün salıverilmişti.

AA’nın haberine Altınbaş ailesine sorguda, ‘Mevlüt Mert’le ne zaman görüştükleri, bahse konu olayla ilgili kendilerine bilgi verilip verilmediği ya da imada bulunup bulunmadığı, herhangi bir terör örgütü, dini grup ve cemaatle bağlantısının olup olmadığı’ gibi sorular yöneltildi.

‘Benim çocuğum içine kapanık sessiz ve sakin bir çocuktu’

İfadesinde, saldırının olduğu gün oğlunun 16:30’da kendisini aradığını ve ne yaptığını sorduğunu belirten anne Hamidiye Altıntaş, şunları anlattı. “O ara müsait değildim, misafirlikteydim. Kendisi bana ‘Anne ne yapıyorsun’ diye sordu. Daha sonra müsait olunca kendisini arayacağımı söyleyince ‘Tamam anne Allah’a emanet ol, hakkını helal et’ diyerek telefonu kapattı. Oğlum polislik sınavlarına hazırlanırken herhangi bir dershaneye gitmedi. Benim çocuğum içine kapanık sessiz ve sakin bir çocuktu.”

‘Polis olduktan sonra içine kapanmaya ve sessizleşmeye başladı’

Baba Esrafil Altıntaş da suikast günü oğluyla konuştuğunu, kendisine, telefon hattına kontör yüklediğini söylediğini aktardı.

Altıntaş, ifadesinde şunlara yer verdi: “Bana izinli olduğunu, şu an çarşıda gezdiğini, yemek yiyeceğini söyledi. Kendisi annesini ve beni her gün olmasa da iki günde bir arardı. Konuşmasında anormal bir durum söz konusu değildi. İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu’nu kazandıktan sonra Sercan B. isimli öğrenciyle samimiyet kurdu. Polis olduktan sonra ibadetlerine daha düşkün olmaya, içine kapanmaya ve sessizleşmeye başladı. İzmir polis okulunda okuduğu esnada en samimi arkadaşı Sercan B. isimli şahıstı. Hatta seçme imkanın varsa İzmir’de kalmasını söylememe rağmen Sercan’ın Ankara’ya gitmesinden dolayı burayı seçmiş, bu şahısla aynı evde kaldılar.”

Rusya, ‘FETÖ’ bağlantısı için ‘Çok erken’ demişti

Üst düzey bir emniyet yetkilisi Altıntaş’ın ‘FETÖ’ bağlantısına dair ‘çok kuvvetli işaretler’ bulunduğunu öne sürmüş, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen ise bu iddiayı ‘gülünç’ bulmuştu.

İktidara yakın gazeteler de fail olarak ‘FETÖ’yü göstermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı John Kerry’ye suikastın arkasında ‘FETÖ’nün bulunduğunu söylemişti.

ABD, ‘FETÖ’nün ‘gereksiz yere işaret edilmemesi gerektiğini’ savunmuş, Rusya da Ankara büyükelçisini kimin öldürttüğünü söylemek için ‘çok erken’ olduğunu bildirmişti.

Erdoğan’ın tereddütü yok

Buna rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, suikastçı için, “FETÖ’ye mensup, gizlemeye gerek yok” demişti.

Son olarak Altıntaş’ın ‘FETÖ’ üyelerinin haberleşme uygulaması olduğu belirtilen ‘ByLock’ kullanmadığı belirlenmişti.