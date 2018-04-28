‘Suikast iddiası’na değinen Akşener: İnanmış insanların korkusu olmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘yeni bir parti’nin liderine suikast düzenlenebileceğine dair iddiasına karşı “Korkum yok” mesajı verdi.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, ‘Türk siyasetinin önünü açan, demokrasinin, hukukun, adaletin yılmaz savunucusu bir yeni partinin lideri’ne suikast girişimi olabileceğine dair bilgi aldıklarını söylemişti.

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Zonguldak’taki Madenciler Anıtı’nın önünde destekçilerine seslenen Akşener, Ok’un isim vermemesine karşın iddiaya değindi.

İYİ Parti lideri şunları söyledi: “Ecel, ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır… İnanmış insanların bu manada bir korkusu olmaz. Kimi zaman bu tür şeyler söylenir. Esasında geriye çektirmek amacını taşır. Yani korku önemli bir duygu ve hepimizde var olan bir duygu. Bende de var elbette. Fakat bir süre sonra yaşlarımızdan, tecrübemizden dolayıdır, geriye gidebiliyor. Ben mesela genç için daha çok korkarım. Yaşayacak çok zamanı var. Türkiye’de ağırlıklı korkutmak üzerine şu sıra. Onun için onun karşısında korkmayacaksınız.”