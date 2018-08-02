Sudoku ve bulmaca zeka geliştirmiyormuş

Sudoku ve çapraz bulmaca gibi oyunların insan zekasına etkisi olmadığı öne sürüldü.

Bu tür oyunların insanlarda zeka gelişimine destek olduğu veya genel IQ seviyesine yükselttiği düşünülüyordu.

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AA’nın haberine göre, Kanada’daki Western Üniversitesi’nin Beyin ve Zeka Enstitüsü’nde yürütülen çalışmada, araştırmaya katılanlar iki gruba ayrıldı. Birinci grup 20 gün boyunca zeka geliştirici uygulamalar ve oyunlar oynarken, diğer grup bu sürede hiçbir zeka geliştirici oyun oynamadı.

Daha sonra iki grup aynı teste tabi tutuldu. 20 gün boyunca zeka geliştirici oyunlar oynayanlar testten diğer grupla benzer sonuçlar aldı.

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Araştırma ekibinden Bobby Stojanoski, beyin geliştirici oyunları oynayanların bu tür oyunlar oynamayanlardan daha iyi sonuçlar almadığını belirterek, bilişsel gelişim için düzenli egzersizin, sosyalleşmenin, sağlıklı beslenmenin ve iyi uykunun daha önemli olduğunu vurguladı.

Araştırmanın sonuçları ‘Neuropsychologia’ dergisinde yayınlandı.