Sudan’ın devrik liderine yolsuzluk davasında iki yıl hapis: Yaşı nedeniyle cezaevinde yatmayacak

Sudan’ın 11 Nisan’daki darbeyle görevden uzaklaştırılan devrik lideri Ömer el Beşir, yolsuzluk ve yasadışı döviz bulundurma suçlarından yargılandığın davada iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sudan yasalarına göre 70 yaşın üzerindekiler hapis cezası yatamıyor. Bu nedenle 75 yaşındaki El Beşir, sosyal reform tesisinde cezasını çekecek.

Fotoğraf: Reuters

İnsan hakkı ihlalleri, özellikle binlerce kişinin katledildiği Darfur’da yaşananlar dolayısıyla Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi’nin hakkında tutuklama kararı verdiği El Beşir’in bu davada hüküm giyme gerekçelerinden bir, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’dan 25 milyon dolar almış olması.

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Avukatları temyize başvuracaklarını söylerken mahkeme binası önündeki destekçileri, davanın ‘siyasi’ olduğunu iddia ederek protesto gösterisi yaptı.