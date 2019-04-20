Sudan’ın devrik lideri el Beşir’in evinde 130 milyon doları aşkın nakit bulundu

Askerin yönetime el koyduğu Sudan’ın tutuklanan eski devlet başkanı Ömer el Beşir’in evinde 130 milyon doları aşkın nakit para bulunduğu ve el Beşir’in kara para aklama suçlamasından da soruşturulacağı açıklandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre güvenlik güçleri, evde avro, ABD Doları ve Sudan Lirası’ndan oluşan 130 milyon doları aşkın nakit buldu.

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Reuters’a konuşan Sudanlı bir yetkili ise El Beşir’in evinde 351 bin ABD Doları, 6 milyon avro ve 105 milyon ABD dolarına denk gelen beş milyar Sudan Lirası dolu çuvallar bulunduğunu açıkladı.

Sudan’da geçen aralık ayından beri hayat pahalılığı nedeniyle hükümete yönelik devam eden protestolar önceki hafta sonu şiddetlenmiş, başkent Hartum’daki ordu karargahına yürüyen göstericiler ordunun duruma müdahale etmesini istemişti. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Darfur’da soykırım yaptığı gerekçesiyle el Beşir hakkında tutuklama kararı almıştı.

El Beşir’i devirdikten sonra ülkeyi iki yıl yönetip seçime götüreceğini açıklayan geçici askeri konseyin başkanı ve savunma bakanı Avad bin Avf’ın darbe liderliği bir gün sürmüş yerine Orgeneral Abdülfettah el-Burhan geçmişti.

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Derhal sivil yönetime geçilmesini isteyen göstericiler oturma eylemini sürdürüyor.