Sudan’dan ‘ucuz et’ teklifi: Türkiye için kilosu en fazla 4 dolar

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Sudan Türkiye’ye kilosu 4 dolardan (bugünkü kurla yaklaşık 15 lira) et satmayı önerdi.

Sudan Tarım ve Orman Bakanı Abdullatif Ahmed Mohamed Ijaimi, “Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Kilo fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz” dedi.

Reklam

Ijaimi Türkiye ile Sudan arasındaki ortak tarım projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla 2014 yılında Türkiye ile Sudan arasında işbirliği protokolü imzalandığını söyleyen Ijaimi, bu kapsamda 30 bin hektarlık (yaklaşık 24 bin futbol sahası) pilot bölgede projenin test edildiğini belirtti.

Projenin tümünün hayata geçirilmesi için gereken hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Sudanlı bakan, söz konusu pilot bölgede çeşitli tohumların denendiğini, buradan alınacak sonuçların büyük ölçekli projeler için kullanılacağını ifade etti.

Ijaimi Sudan’da canlı hayvan üretim maliyetlerinin düşük olduğunu dile getirdi.

Türkiye ve Sudan tarım heyetlerinin şubatta bir araya geleceğini, ardından bu kapsamda Türkiye’yi ziyaret edeceğini bildiren bakanı, “Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olduğunu biliyor ve tarım alanında, kazan-kazan şeklinde, stratejik bir partnerlik üzerine çalışıyoruz” dedi.

TİGEM aracılığıyla 2014 yılında imzalanan anlaşmayla Sudan’da pilot çiftlik kurulması ve beş farklı bölgede belirlenen arazilerde Türk girişimcilerin yatırım yapmasının önünün açılması hedefleniyor.