Sudan’daki çatışmalarda ölü sayısı 113’e yükseldi

Sudan’da güvenlik güçlerinin oturma eylemi yapan göstericilere müdahalesi sonrası yaşanan silahlı çatışmalarda ölenlerin sayısı, Sudan Doktorları Merkez Komitesi’ne göre, 113’e yükseldi.
Devlet Başkanı Ömer el Beşir’i devirerek 11 Nisan’da geçici askeri konseyin yönetime el koyduğu Sudan’da darbe karşıtı göstericiler ile ordu arasındaki çatışmalar şiddetleniyor.
BBC’nin haberine göre, muhalif gruplar arasında yer alan doktorlar, can kayıplarıyla ilgili düzenli olarak bilgi paylaşsa bile, verilen sayılar Sudanlı yetkililer tarafından yalanlanıyor. Sudan Sağlık Bakanlığı’nın resmi haber ajansı SUNA’daki açıklamasına göre başkent Hartum’da yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 61.