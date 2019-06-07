Sudan’daki çatışmalarda ölü sayısı 113’e yükseldi

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, görevde olduğu 18 günde ‘insanların gönlünü kazandığını’ belirterek, “Hatta 18 günde ben diyorum ki çıldırdılar. Ben var ya o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim” dedi.