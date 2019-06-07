Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sudan’daki çatışmalarda ölü sayısı 113’e yükseldi

Sudan’da güvenlik güçlerinin oturma eylemi yapan göstericilere müdahalesi sonrası yaşanan silahlı çatışmalarda ölenlerin sayısı, Sudan Doktorları Merkez Komitesi’ne göre, 113’e yükseldi.

Devlet Başkanı Ömer el Beşir’i devirerek 11 Nisan’da geçici askeri konseyin yönetime el koyduğu Sudan’da darbe karşıtı göstericiler ile ordu arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. 

Reklam

BBC’nin haberine göre, muhalif gruplar arasında yer alan doktorlar, can kayıplarıyla ilgili düzenli olarak bilgi paylaşsa bile, verilen sayılar Sudanlı yetkililer tarafından yalanlanıyor. Sudan Sağlık Bakanlığı’nın resmi haber ajansı SUNA’daki açıklamasına göre başkent Hartum’da yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 61.

Sudan’da çatışmalar sürüyor: Ölü sayısı 60’a yükseldi

Sudan’da gerginlik sürüyor: Hartum’daki çatışmalarda ölü sayısı 35’e yükseldi

Sudan ordusu, göstericilere müdahale etti: 13 ölü

Sudan’da tansiyon düşmüyor: Hartum’da çatışma; yedi ölü

Sudan’ın devrik lideri el Beşir’in evinde 130 milyon doları aşkın nakit bulundu

Sudan’da eski hükümet üyeleri tutuklandı; başbakanı muhalefet seçecek

Sudan savunma bakanının darbe liderliği bir gün sürdü

Sudan’da ordu yönetime el koydu: El Beşir tutuklandı

Ordunun yönetime el koyduğu Sudan’da milyar dolarlık Türk yatırımları var

Sudan’da askerden destek isteyen göstericiler ordu karargahına yürüdü


SON HABERLER

İmamoğlu: Yunanmış, Pontusmuş, Allah akıl versin

‘Millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, görevde olduğu 18 günde ‘insanların gönlünü kazandığını’ belirterek, “Hatta 18 günde ben diyorum ki çıldırdılar. Ben var ya o bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...