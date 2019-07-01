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Yaramazlara biraz batar!

Sudan’da yine gösteri yine çatışma: Yedi ölü, 181 yaralı

Nisan ayındaki darbeyle ülkeyi 30 yıl yöneten Ömer el Beşir’in devrildiği Sudan’da geçici askeri konseyin yönetimi sivillere devretmesini isteyen on binler ‘yine’ sokağa döküldü; yedi kişi öldü, 181 kişi yaralandı.

Geçen ayki eylemlerde ölenlerin yanı sıra çok sayıda da yaralanan olmuştu. Fotoğraf: Reuters

Halk, geçen ay askerlerin görevi ‘derhal’ sivillere bırakması için sivil itaatsizlik eylemleri başlatılan ülkenin başkenti Hartum ve diğer kentlerinde sokağa döküldü. “Devrim başladı” diye slogan atan göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Polisin biber gazı kullandığı belirtilirken sağlık bakanlığı yetkilileri, yaralananlar arasında kurşun yarası olanların bulunduğuna dikkat çekti.

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Geçen ay başındaki sivil itaatsizlik eylemlerinde en az 128 kişi hayatını kaybetti.

Sudanlılar geçen aralık ayında hükümetin ekmek ve yakıt fiyatlarına zam yapacağının duyurması sonrasında protesto gösterileri başlatmış; protestolar insan hakkı ihlalleriyle gündeme gelen el Beşir’in devrilmesiyle sonuçlanmıştı.

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