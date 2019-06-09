Sudan’da sular durulmuyor: Sivil itaatsizlik eylemleri başlayacak

Darbe sonrası gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 113’e çıktığı Sudan’da ‘sivil itaatsizlik eylemleri’ başlıyor.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Nisan ayındaki darbeyle 30 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten devlet başkanı Ömer el Beşir’in devrildiği Sudan’da, yönetimi devralan askeri yönetim ve sivil yönetime geçilmesini isteyen protestocular arasındaki gerginlik sürüyor.

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Son bir haftada onlarca göstericinin ölmesinin ardından ülkedeki bazı meslek örgütleri, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin çağrısıyla bugün başlaması planlanan ‘sivil itaatsizlik eylemleri’ne katılacaklarını duyurdu. Öğretmenler Komitesi, Gazeteciler Ağı, Mühendisler Birliği, Veterinerler Birliği, Avukatlar Demokratik İttifakı ve Eczacılar Merkez Komitesi eylemlere destek vereceğini açıkladı.

Sudan’ın başkenti Hartum’da yaklaşık iki aydır sivil hükümete geçiş talebiyle demokrasi nöbeti tutan göstericilere liderlik eden Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, 3 Haziran’da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile müzakereleri durdurarak, süresiz, kapsamlı sivil itaatsizlik ve grev çağrısı yapmıştı.

Ülkede 19 Aralık 2018’de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan’da yönetime el koymuştu. Darbeden sonra AGK ile muhalif askerlerin de yer alacağı üç yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

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Sudan güvenlik güçleri, pazartesi sabahı başkent Hartum’daki ordu karargahı önünde 6 Nisan’dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentte göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Sudan Doktorlar Komitesi ise olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısının 113’e ulaştığını ifade etmişti. Son olayların ardından taraflar arasındaki müzakereler durdurulmuş askeri yönetim, dokuz ay içinde genel seçime gidileceğini açıklamıştı.