Sudan’da ordu yönetime el koydu: El Beşir tutuklandı

Sudan’da Devlet Başkanı Ömer el Beşir’e karşı düzenlenen gösterilerde kan akmasının ardından ordu yönetime el koydu. 30 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten El Beşir tutuklandı.

Hartum’daki gösteriler. Fotoğraf: Reuters

Devlet televizyonunda konuşan savunma bakanı Avad Muhammed Ahmed bin Avf, üç aylık olağanüstü hal ilan edildiğini, ordunun iki yıllık geçiş sürecinin ardından seçime gitmeyi planladığını açıkladı. Açıklamaya göre bir ay boyunca saat 19.00’dan sonra sokağa çıkma yasağı getirilen ülkede anayasa askıya alındı. Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimleri feshedildi.

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Sudan’da geçen aralık ayından beri hayat pahalılığı nedeniyle hükümete yönelik devam eden protestolar hafta sonu şiddetlenmiş, başkent Hartum’daki ordu karargahına yürüyen göstericiler ordunun duruma müdahale etmesini istemişti. Hafta sonu güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda beşi asker 21 kişi ölmüştü.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, insan hakkı ihlalleriyle dünya basınının gündeminde olan El Beşir hakkında tutuklama kararı almıştı.

Ömer El Beşir. Fotoğraf: Reuters





Ayrıntılar gelecek…