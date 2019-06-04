Sudan’da gerginlik sürüyor: Hartum’daki çatışmalarda ölü sayısı 35’e yükseldi

Sudan’ın başkenti Hartum’da ordu ile darbe karşıtı protestocular arasında yaşanan silahlı çatışmalarda ölü sayısı 35’e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Sudan’da nisan ayında Ömel el Beşir darbeyle devrildikten sonra yönetime el koyan Sudan ordusunun yönetimi sivillere devretmesi talebiyle gösteriler başlamıştı.

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İnsan hakkı ihlalleri nedeniyle El Beşir sonrası dönemde bir an evvel sivil yönetime geçilmesini isteyen protestocular, başkent Hartum’da Savunma Bakanlığı binası önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Al Jazeera’nın ülke genelindeki gösterilere öncülük eden Sudan Profesyoneller Birliği (SPA) yetkililerine dayandırığı haberine göre, bölgeyi kuşatan ordu ile protestocular arasında yaşanan silahlı çatışmalarda en az 35 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce göstericinin de yaralandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ise yaptığı açıklamada silahlı çatışmaları kınarken, yaşanan can kayıpları için bağımsız soruşturma açılmasını talep etti.