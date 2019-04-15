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Yaramazlara biraz batar!

Sudan’da eski hükümetin üyeleri tutuklandı; göstericiler dağıtılmayacak

Geçen hafta devlet başkanı Ömer el Beşir’in devrilip ordunun yönetime el koyduğu Sudan’da, geçici askeri konsey eski hükümetin üyelerini tutukladı ve eylemlerini sürdüren göstericileri ‘dağıtmayacaklarına’ dair söz verdi.

Fotoğraf: Reuters

Hafta sonu bir günlük darbe liderliğinden sonra istifa eden Avad bin Avf’ın yerine geçen orgeneral Abdülfettah el-Burhan’ın başkanlığındaki geçici askeri konseyin sözcüsü, ülkenin yeni başbakanını muhalefetin seçmesini istedi. Geçen yıl aralık ayından beri gösterilerine devam eden ve ordu yönetime el koyduktan sonra da “Derhal sivil yönetime geçilsin” diye ısrar ederek dağılmayan protestocuların başkent Hartum’daki oturma eylemi sürerken açıklama yapan sözcü şunları söyledi: “Muhalefet partilerinin, sivil bir yönetimin üzerinde uzlaştığı şeyleri uygulamaya koymaya hazırız. Başbakan atamayacağız. Onlar seçecek.”

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Konsey sözcüsü, darbe sonrası başa gelen göstericilerin dağıtılmayacağını ancak onların da hayatın normal akışına dönmesine izin vermeleri ve kapattıkları yolları açmaları gerektiğinin altını çizdi.

Sözcünün açıklamasına göre askeri konsey şu adımları atmayı planlıyor:

  • Ordu ve polisin başına yeni isimler atamak
  • Ulusal istihbarat ve güvenlik dairesine yeni başkan atamak
  • Yolsuzlukla mücadele etmek ve ülkeyi geçmişte yöneten partiyi incelemek için komiteler kurmak
  • Medya üzerindeki sansürü kaldırmak
  • Hapse atılan göstericileri serbest bırakmak

Sudan’ın darbe sonrasında tutuklanan devlet başkanı El Beşir hakkında Darfur’da soykırım yaptığı gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) tutuklama kararı bulunuyor. Ancak, askeri konsey El Beşir’i UCM tarafından yargılanmasına izin vermeyeceğini açıkladı.

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