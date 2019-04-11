Sudan’da el Beşir kontrolü kaybediyor: Ordu devlet televizyonunu kuşattı

Sudan’da Devlet Başkanı Ömer el Beşir’e karşı düzenlenen gösterilerde kan akmasının ardından ordu birlikleri başkent Hartum’da devlet televizyonunu kuşattı.

Hartum’daki gösteriler. Fotoğraf: Reuters

Sudan’da 19 Aralık’tan bu yana hayat pahalılığı nedeniyle hükümete yönelik devam eden protestolar önceki gün şiddetlenmişti. Hafta sonu güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda beşi asker 21 kişinin ölmesinin ardından ülkede kargaşa baş göstermesinden endişe ediliyordu.

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Son haberlere göre ordu bu sabah devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi.

Sudan devlet televizyonu, ordunun önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.

Habertürk’ün aktardığına göre Arap televizyon kanalları, el Beşir’in istifa ettiğini öne sürüyor.