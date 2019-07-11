Sudan’da darbe girişimi önlendi

Sudan’da 11 Nisan’daki darbeyle yönetime el koyan Askeri Konsey, kendilerine yönelik darbe girişimini engellediklerini açıkladı.

General Ömer, basın açıklamasında. Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’nin AFP ve Reuters’a dayanarak aktardığına göre Askeri Geçiş Konsey üyesi General Cemal Ömer, devlet televizyonundan bir açıklama yaparak darbe girişiminde bulunan 12 subayın tutuklandığını, dört askerin ise gözaltına alındığını söyledi.

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General Ömer, darbe girişimini düzenli ordunun bastırdığını belirtmekle birlikte, bu girişimin ne zaman gerçekleştiği konusunda bilgi vermedi.

Sudan ordusu, Sudan’ı 30 yıl yöneten Ömer el Beşir’i 11 Nisan’da yönetimden uzaklaştırıp hapsetmişti.