Sudan’da çocuklu kadınlara eşlerinden izin almadan seyahat hakkı

Sudan’da insan hakları konusunda birçok yeni karar alındı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre, eski cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in darbeyle görevine son verilmesinin ardından kurulan hükümetin Sudan Adalet Bakanı Nasreddin Abdulbari, yeni yasalar hakkında devlet televizyonundan bilgi verdi.

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Abdulbari, insan haklarına aykırı tüm yasaları kaldıracaklarını belirterek, kadın hakları ve inanç özgürlüğünü genişleten yeni kararlar aldıklarını söyledi.

Eski rejim döneminden kalma insan haklarına aykırı onlarca yasa bulunduğunu belirten ve köklü değişikliklere gidilmesi gerektiğini dile getiren Abdulbari, geçen sene ağustos ayında imzalanan Anayasal Bildiri anlaşmasının gereklerine göre hareket ettiklerini, çıkarılan kanunların devrimin iradesinin yansıması olduğunu ifade etti.

Müslüman olmayanlara içki serbest

Buna göre, gayrimüslimlerin artık alkollü içki içmelerine izin verilecek. Daha önce kadın sünnetinin yasaklandığı ülkede, din değiştirenlere yönelik idama varan cezalar da kaldırıldı.

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Kadınlar artık çocukları ile beraber seyahat ederken eşlerinin ya da eski eşlerinin iznine ihtiyaç duymayacak.

Tekfirciliği de yasakladıklarını belirten Nasreddin Abdulbari, “Kimsenin bir şahıs ya da bir topluluğa ‘Sen kafirsin, dinden çıktın’ deme hakkı yoktur. Yarın bu, birinin diğerini öldürme hakkını doğurur. Bu kanunla ülke ve vatandaşın güvenliğini teminat altına aldık” diye konuştu.

Zina ‘suç’ kalmaya devam edecek

Abdulbari, zinanın suç olmaktan çıkarıldığıyla ilgili basındaki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Müslüman olmayanlar, Sudan’da nüfusun yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturuyor