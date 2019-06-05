Sudan’da çatışmalar sürüyor: Ölü sayısı 60’a yükseldi

Devlet Başkanı Ömer el Beşir’i devirerek 11 Nisan’da geçici askeri konseyin yönetime el koyduğu Sudan’da darbe karşıtı göstericiler ile ordu arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60’a yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

BBC’nin muhalif Sudan Doktorlar Komitesi’nin yaptığı yazılı açıklamaya dayandırdığı habere göre, başkent Hartum’da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki göstericilere müdahalesi üzerine çıkan silahlı çatışmaların şiddeti giderek yükseliyor.

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İngiltere, Norveç ve ABD’den ortak açıklama

Sudan’da yaşanan çatışmalarla ilgili İngiltere, Norveç ve ABD’nin dün yaptığı ortak açıklamada sivillere yapılan saldırılar kınandı.

“Askeri Geçiş Konseyi, bu saldırıların talimatını vermekle Sudan’daki barışı ve geçiş sürecini tehlikeye atmıştır” ifadesine yer verilen açıklamada Sudan’daki krizin çözümü için sivillerin öncülüğündeki bir yönetime gücün devredilmesi çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde de müdahaleler kınanmak istendi fakat Çin ve Rusya bildiriyi veto etti.