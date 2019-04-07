Sudan’da askerden destek isteyen göstericiler ordu karargahına yürüdü

Geçen aralık ayında hükümetin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam geleceğini duyurmasıyla protesto gösterilerinin başladığı Sudan’da üçte ikisine yakını kadın olan göstericiler başkent Hartum’daki ordu karargahına yürüdü.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

İnsan hakkı ihlalleriyle sık sık gündeme gelen Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir’e yönelik en kalabalık protesto gösterisi olarak nitelendirilen gösteriye katılan eylemcilere karşı biber gazı kullanıldı. Çok sayıda kişi tutuklandı. Sudan medyasındaki haberler göre bir gösterici hayatını kaybetti.

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BBC Afrika’ya konuşan gazeteci Muhammed Ali Fazari, halkın ordunun kendi yanlarında saf tutmasını, müdahele etmesini istediğini söyleyerek, göstericilerin ‘Özgürlük, adalet- bir halk bir ordu’ diye slogan attıklarını vurguladı. Gösterilerin eski devlet başkanı Cafer Numeyri’nin devrildiği askeri darbenin 34’üncü yıldönümüne denk gelmesi de Fazari’nin söylediklerini destekleyen bir unsur olarak nitelendirildi.

Sudan Meslek Odaları Birliği’nin düzenlediği gösterilere katılanlar El Beşir istifa edene kadar beklemeye kararlı olduğunu belirtirken hükümet yetkilileri, sorunu çözeceklerini söyleyerek güvenlik güçlerine övgü yağdırdı.

30 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten El Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım yapmakla suçlanmış ve tutuklanması istenmişti.

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Sudanlı yetkililer gösteriler başladığından beri 31 kişinin öldüğünü açıkladı. Bu rakam İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre 51.