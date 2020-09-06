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Yaramazlara biraz batar!

Sudan’da 30 yıllık İslami yönetim sona erdi

Sudan’da geçiş hükümeti din ile devlet işlerini birbirinden ayırmayı kabul ederek 30 yıllık İslami yönetimi sonlandırdı.

Fotoğraf: Reuters

Sudan Başbakanı Abdalla Hamdok ile Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N) örgütü lideri Abdül Aziz el Hilu’nun, Etiyopya’da perşembe günü imzaladığı deklarasyonla, Sudan’da din ile devlet işlerinin resmen ayrılması üzerinde uzlaşıldı. 

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‘Kendi kaderini tayin hakkı’

Deklarasyonda şu ifadelere yer verildi: “Sudan’ın tüm vatandaşların haklarının gözetildiği demokratik bir ülke haline gelebilmesi için anayasanın din ile devlet işlerinin ayrılması ilkesine dayalı olması gerekir; bu ilkenin yokluğunda ise kendi kaderini tayin hakkına saygı duyulmalıdır.”

Sudan’da 19 Aralık 2018’de başlayan rejim karşıtı protestolarla ordunun 11 Nisan’da yönetim el koymuş, 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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