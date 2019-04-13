Sudan savunma bakanının darbe liderliği bir gün sürdü

Ordunun perşembe günü yönetime el koyduğu Sudan’da, ülkeyi iki yıl yönetip seçime götüreceğini açıklayan geçici askeri konseyin başkanı ve savunma bakanı Avad bin Avf görevden ayrıldı.

Fotoğraf: Reuters

Dün akşam devlet televizyonunda kendi isteğiyle görevi bıraktığını açıklayan Avf’ın yerine Orgeneral Abdülfettah el-Burhan Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı oldu.

Reklam

Aralık 2018’den beri protesto gösterilerine sahne olan ülkede, geçen hafta sonu başkent Hartum’daki binlerce kişi ordu karargahına yürüyüp 30 yılı aşkın süre ülkeyi yöneten devlet başkanı Ömer el Beşir’in devrilmesini talep etmişti. Göstericiler, ordunun yönetime el koymasından sonra ise başa gelen generallerin El Beşir’e yakın olduğunu savunarak olağanüstü hal uygulamasına rağmen sokakları terk etmemişti.

Geçiş sürecinin El Beşir’e yakın olmayan askerler tarafından yönetilip kısa sürede seçime gidilmesini isteyen göstericiler Hartum sokaklarında darbe liderliği bir gün süren Avf’ın gidişini kutladı. Avf’ın yerine geçen El Burhan’ın geçmişinin diğer generallerden daha ‘temiz’ olduğu belirtildi.

Protesto gösterileri, yakıt ve ekmek fiyatlarına zam geleceğinin açıklanmasıyla başlamıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ömer el Beşir’in, Darfur’da soykırım yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasına karar vermişti. Ordudan yapılan açıklamada perşembe günü tutuklanan El Beşir’in sınır dışı edilip UCM’ye teslim edilmeyeceği açıklanmıştı.