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Yaramazlara biraz batar!

Sudan ordusu, göstericilere müdahale etti: 13 ölü

Sudan ordusu sivil yönetime geçiş talebiyle eylem yapan göstericilere müdahale etti. Silahlı müdahalede hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Sudan’da nisan ayında Ömer el Beşir darbeyle devrilmiş, hemen ardından yönetime el koyan Sudan ordusunun yönetimi sivillere devretmesi talebiyle gösteriler başlamıştı.

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Ordu, haftalardır başkent Hartum’da Savunma Bakanlığı önünde oturma eylemi yapan göstericilerin bulunduğu bölgeyi bugün kuşatarak müdahale etti.

Görgü tanıkları, silah sesleri duyulduğunu ve bölgede dumanların yükselmeye başladığını belirtti.

Silahların da kullanıldığı sert müdahalede ölü sayısının 13’e çıktığı bildirildi.

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