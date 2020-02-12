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Yaramazlara biraz batar!

Sudan, El Beşir’i Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim edecek

Sudan, geçen yıl 11 Nisan’da darbeyle devrilen eski devlet başkanı Ömer el Beşir’i, hakkında savaş suçu ve soykırım yapma suçlarından tutuklama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) teslim etmeyi kabul etti.

El Beşir, ülkesinde açılan yolsuzluk davasında hakim karşısına çıkmıştı. Fotoğraf: Reuters

30 yılı aşkın süre ülkeyi yöneten El Beşir, darbe sonrasında ülkesinde tutuklanmış ve hakim karşısına çıkmıştı. El Beşir yönetiminde, Darfur’daki çatışmalarda 300 bin kişi ölmüştü.

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Sudan hükümet sözcüsü Muhammed Hasan el Taiş, “Yaraları sarmazsak adalet sağlanamaz” dedi. El Taiş, “El Beşir’in destekçileri bu kararı kabul eder mi?” sorusuna, “Kimse hukukun üstünde değildir. Biz Sudan halkının isteğini yerine getiriyoruz” yanıtını verdi.

Hükümetin el Beşir’in UCM’de yargılanmasının önünü açan kararı, Darfur’daki gruplarla bu hafta yeniden başlatılan barış görüşmeleri sırasında alındı.

El Beşir’le birlikte üç kişinin daha UCM’ye teslim edileceği belirtildi.

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