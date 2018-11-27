‘Suçun doğrudan Erdoğan’la ilgisi yok’: Cumhurbaşkanlığı avukatları ‘FETÖ’ davasına alınmadı

Bursa’daki ‘FETÖ’ davasının karar duruşmasına cumhurbaşkanı avukatlarının katılma talebi reddedildi. Avukatlar salonu terk etti.

Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada eski Bursa valisi Şahabettin Harput ve işinsanları yargılanıyor.

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Önceki duruşmalara katılan cumhurbaşkanlığı avukatları karar duruşmasına da katılmak istedi.

Ancak mahkeme heyeti, suçun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı doğrudan etkilemediği gerekçesiyle avukatların talebini reddetti.

Tepki gösteren avukatlar, kararın hukuksuz olduğunu ve temyize gideceklerini dile getirerek salonu terk etti.

Davanın savunmalarla devam ettiği bildirildi.