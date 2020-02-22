‘Sucuk partisi’ davası: Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin müdürüne yakalama kararı

Öğrencilere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürü Necati Yener’e yakalama kararı çıkarıldı.

Yener. (Fotoğraf: Twitter)

Veliler, okulda düzenlenen ‘sucuk partisi’ne katılmadıkları için müdürün öğrencilere hakaret ettiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. İddiayı reddeden Yener hakkında İstanbul 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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Davanın dünkü duruşmasında söz alan Yener’in avukatı, “Müvekkilimiz duruşmaya gelecekti ancak neden duruşmaya iştirak etmediğini bilmiyoruz. Önceki celselerde gelmişti” dedi.

Öğrencilerin avukatı İbrahim Ergün de şu ifadeleri kullandı: “Sanık dört celsedir duruşmalara gelmemektedir. Sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ederiz. Tanıkların beyanlarının sanık savunması alındıktan sonra alınması gerektiği kanaatindeyiz.”

Savunması alınacak

Mahkeme, daha önceki celse zorla getirme emrine rağmen duruşmaya katılmayan Yener hakkında savunmasını almaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

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Hazır olan tanıkların sanık Necati Yener’in savunmasının alınmasının ardından dinlenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.