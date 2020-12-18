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Yaramazlara biraz batar!

Şubesinde bir çocuğu elektrik çarptı: Tesco 536 bin sterlin ödeyecek

Süpermarket zinciri Tesco, Britanya’daki bir şubesinde, 10 yaşındaki bir çocuğu elektrik çarptığı gerekçesiyle 536 bin sterlin (5 milyon 538 bin lira) ödeyecek.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Temmuz 2017’de, 10 bin nüfuslu Warfield’daki şubeye giden çocuk, dondurucudan dondurma almak istedi. Kapağı açtığında elektrik çarptı. Göğsünde ve bacaklarında yanık ve ağrı olan çocuk bir süre sonra sağlığına kavuştu. Ailesi davacı oldu.

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İnceleme sonucunda sözkonusu dondurunun kablosunun zarar gördüğü tespit edildi.

“İhmal var” diyen mahkeme heyeti, market zincirini iki ayrı güvenlik önlemine aykırı davranmaktan suçlu buldu ve her ikisi için 268’er bin (2 milyon 767 bin lira) sterlin ödenmesini kararlaştırdı.

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