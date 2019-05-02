Şube başkanıymış: Kılıçdaroğlu’na saldıranı bıraktıran savcı Ensar’cı çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan Osman Sarıgün’ü serbest bırakan savcının, hükümete yakın Ensar Vakfı Ankara şube başkanı bir avukatken savcılığa geçtiği ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, 21 Nisan’da Çubuk’a bağlı Akkuzulu köyünde linç edilme girişiminden kurtulmuştu. olaylar sırasında Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’ün savcının kararıyla serbest bırakılmasıyla ilgili tepkiler halen sürerken savcılık işlemleriyle ilgili tartışma çıkaracak bilgilere ulaşıldı.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, Çubuk Savcısı Ercan Poyraz, ertesi günü 22 Nisan’da Osman Sarıgün hakkında yakalama müzekkeresi çıkardı. Yazıda, ‘şüphelinin suçu’ bölümüne terör örgütü üyeliği suçunu düzenleyen TCK’nin 314/2 maddesi yazıldı.

Ancak savcı terörden dosya açmasına rağmen güvenlik güçlerine şu talimatı verdi: “Sarıgün’ün yakalanması, yakalandığı andan itibaren 24 saat içinde Çubuk Başsavcılığı’nda hazır edilmesi, bu süre içinde hazır edilemeyecekse Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Çubuk Başsavcılığı’nca ifadesinin alınması için hazır edilmesi, bu da mümkün değilse şüpheliye en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ifadesinin alınması ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılması…”

İfade özgürlüğü kapsamındaki davalarda anında tutuklama verilirken savcılık makamının henüz deliller bile toplanmamışken peşinen ‘serbest bırakma’ kararı vermesi olayla ilgili tutumu tekrar tartışmaya açıyor.

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Talimatı veren Savcı Poyraz’ın da iktidara yakın Ensar Vakfı Ankara Şube Başkanı’yken 2017’de avukatlıktan savcılığa geçtiği de öğrenildi.

Ensar Vakfı, geçtiğimiz yıllarda bir dizi çocuk tecavüzü nedeniyle gündeme gelmişti.