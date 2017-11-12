Subay mülakatında sorular: Kuran okuyor musun, Berkin ekmek alırken mi öldü?

Muvazzaf subaylık için yapılan mülakatta bir adaya, “Sence Berkin Elvan ekmek almaya giderken mi öldü” ve “Kuran okuyor musun” gibi sorular yöneltildi.

Milli Savunma Bakanlığı, lisans mezunu olup da KPSS’den en az 60 puan alan kişilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne muvazzaf subay adayı olarak alınmasına olanak veren bir uygulama başlatmıştı

Reklam

Cumhuriyet’ten Abidin Yağmur’un haberine göre, Mersin’de yaşayan M.U.G., ilgili yönetmeliklerde belirtilen şartlara göre Milli Savunma Bakanlığı’na başvurdu.

‘Babamın siyasi bir kimliği olduğunu söyledim’

M.U.G ve çok sayıda aday, 24-25 Ekim tarihlerinde Ankara Mamak MEBS Eğitim Komutanlığı’nda yapılan sınavlara katıldı. M.U.G, sınavın ilk gününde ‘kişilik değerlendirme, boy kilo endeksi ve fiziki yeterlilik spor’ testlerini tamamlayarak sözlü mülakata girmeye hak kazandı.

Kendisiyle birlikte çok sayıda kişinin sözlü mülakata girdiğini aktaran M.U.G, “Kiminin sözlü mülakatı 10 dakika, 15 dakika, kiminin ki 2-3 dakika sürdü. Mülakattan çıkanlara diğer adaylar neler sorulduğunu soruyorlardı. Herkese standart olarak ‘FETÖ’yle ilgili sorular sorulduğunu öğrendik. Bence bu iyi bir şeydi. ‘FETÖ’nün sızmaması için bence de böyle bir araştırma gerekiyor. Sıram gelip mülakat odasına girdim. Heyette biri askeri üniformalı, diğerleri sivil giyimli beş kişi vardı. Mülakatta kusursuz Türkçe kullanımı, özgüven, genel kültüre hâkimiyetin önemli olacağını düşünüyordum. Bana da ilk olarak ‘FETÖ’yle ilgili sorular soruldu. Üniversitede hangi yurtta kaldığım soruldu. Bir soru üzerine babamın belediyede çalıştığını söyledim. Babamın siyasi bir kimliği olduğunu söyledim” dedi.

‘Kevser suresinin önemini sordular’

Mülakatta daha sonra “Kuran’ı Kerim okur musun” sorusunun yöneltildiğini anlatan M.U.G, “‘Hepsini okudum diyemem ama bazı sureleri bilirim’ diye yanıt verdim. Bunun üzerine en uzun ve en kısa sureleri sordular. Yanıt verdim. Birkaç dini soru daha sordular. Kevser suresinin önemini sordular. ‘FETÖ’yü birkaç kelimeyle tanımlar mısınız?’ dediler. Dini istismar eden bir örgüt olduğunu söyledim. ‘FETÖ münafık mıdır?’ dediler. O anda münafık kelimesinin tam karşılığını bilmediğim için ‘Bilmiyorum’ dedim. ‘FETÖ’yle ilgili bazı şeyler söylediler, ‘Öyle midir?’ dediler, ‘Öyledir‘ dedim” ifadelerini kullandı.

‘Berkin Elvan ekmek almaya giderken mi öldü?’

Mülakatın ilerleyen dakikalarında Çanakkale Savaşı, Nutuk, NATO, Osmanlı tarihi konularından sorular geldiğini belirten M.U.G, şöyle devam etti: “Bu konularla ilgili tüm sorulara doğru ve tereddütsüz yanıtlar verdim. Bu soruları bildikçe sorular arttı. Adeta çapraz sorgu gibi birçok soru soruldu, soruların tamamını bildim. Birkaç dakika sonra mülakat heyetinde yer alan bir kişi, ‘Senin görüşünü merak ediyorum’ diyerek söze girdi. ‘Gezi olaylarını biliyorsun. Sence Berkin Elvan ekmek almaya giderken mi öldü?’ dedi. Ben de ölümlerden dolayı üzüldüğümü, Berkin Elvan’ın neden öldüğü konusunda ise kesin bilgim olmadığını söyledim. Bu sorunun ardından dosyamı verdiler ve odadan çıktım. Diğer adaylarla birlikte sağlık raporu için sevk edildim. O sırada başvurusu reddedilen adayların dosyalarını bir astsubay getirip veriyordu. Benden sonra girenlerin dosyaları benden önce geldi. Yaklaşık 2.5 saat bekledim. En sonunda bir astsubay dosyamı getirip iade etti ve sınavın yapıldığı yerden ayrıldım.”